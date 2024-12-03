Во второй декаде декабря погода в Украине будет более динамичная, чем сейчас.

Начало декабря в Украине будет спокойным, существенных изменений погоды не ожидается до пятницы. С 6 декабря, Дня святого Николая, синоптические процессы начнут меняться - в Украину будут поступать атмосферные фронты с запада. Уже 7 декабря почти по всей стране, за исключением юго-востока, ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

На уточнение относительно выпадения снега, Птуха отметила, что заметного длительного снежного покрова пока не ожидается, но более ощутимыми могут быть следующие атмосферные фронты.

"Это вот с 8-го на 9-е может циклон проходить. Но это еще далеко загадывать. Но по крайней мере на сегодняшний день можем сказать, что вторая декада декабря - все же у нас будет погода уже более динамичная. Будут чередоваться процессы: днем может поснежить немного или мокрый снег, потом - без осадков. Не так однообразно, как вот начало декабря", - сказала эксперт.

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Погода в декабре - прогноз на месяц

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в этом году погода в декабре в Украине ожидается переменчивой: морозы будут сменяться оттепелями, а снег часто будет переходить в дождь.

По его словам, первая декада месяца пройдет под влиянием малоподвижных процессов, впрочем ближе к середине декабря ожидается усиление циклонической активности, которая охватит большую часть Европы.

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