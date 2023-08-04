По данным синоптиков, здесь существует высокая вероятность возникновения лесных пожаров.

В Украине на сегодня объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. По данным Украинского гидрометцентра, угроза возникновения возгораний существует в четырех областях, а впоследствии распространится еще на ряд регионов.

Сегодня, 4 августа, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в:

Тернопольской,

Хмельницкой,

Житомирской,

Донецкой областях.

5-6 августа к ним присоединится еще Ивано-Франковская и Винницкая области, а 6 августа - Сумская, Кировоградская и Харьковская области.

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Погода 4 августа - прогноз

По данным Укргидрометцентра, сегодня в большинстве западных областей, днем и на Житомирщине ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории ожидается малооблачная погода без осадков.

Ветер будет южный, юго-западный, его скорость составит 5-10 м/с.

Температура днем будет подниматься до 29-34°, на крайнем западе страны немного свежее, 23-28°. В Карпатах столбики термометров покажут 21-26°.

На Киевщине сегодня будет малооблачно. Осадков не предвидится. Ветер будет преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура днем по области составит 30-33°, а в Киеве воздух прогреется до 31-33°.

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