Укргидрометцентр предупреждает о густом тумане.

В Украине на сегодня и завтра объявили повышенный уровень опасности из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, во многих областях ожидается густой туман, видимость упадет до 200-500 метров.

"До конца суток 24 декабря, ночью и утром 25 декабря в южных, восточных, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях туман", - говорится в предупреждении.

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По данным Укргидрометцентра, в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

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По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 25 декабря в Украине ожидается теплая и бесснежная погода. Зато во многих областях ожидаются туманы и дожди, местами - с переходом в мокрый снег. По всей стране в течение дня будет плюсовая температура.

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