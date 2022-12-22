Сухая погода 25 декабря ожидаются лишь местами на западе и юго-западе Украины.

На Рождество, 25 декабря, в Украине ожидается преимущественно пасмурная погода с обилием дождей, а местами - мокрого снега. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на западе Украины дожди ожидаются в Волынской и Ривненской областях. Также в этих областях и на Закарпатье будет пасмурно, на остальной территории - небольшая облачность и без осадков. Температура в течение дня подимется до +3°...+7°.

На севере Украины 25 декабря повсеместно ожидаются осадки в виде дождей, а при снижении температуры - в виде мокрого снега или просто снега. Весь день будет пасмурно, а небо затянут облака. Температура будет около +1°...+2°.

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В центральных областях воздух прогреется до +2°...+4°. Здесь также повсеместно ожидаются дожди, местами - сильные, в Черкасской области вероятен мокрый снег.

На востоке Украины будет чуть теплее. Здесь столбки термометров покажут +3°...+5°. Также ожидаются дожди, а при снижениии температуры - мокрый снег.

В южных областях будет теплее всего. Здесь воздух прогреется до +5°...+7°. В Крыму, Запорожской и Херсонской областях ожидаются дожди. На остальной территории - сухо, облачно с прояснениями.

Новый год 2023 украинцы могут встретить с "плюсами". Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. "По предварительным прогнозам, в Украине 1 января 2023 года будет без осадков и теплым", - сказала синоптик.

О том, что погода на Новый год будет относительно теплой свидетельствуют и данные Погода УНИАН. По прогнозам, в большинстве областей ожидается от 0° до +2°, на юге воздух прогреется до +5°, а в Крыму - до +9°.

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