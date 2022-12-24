По прогнозам, 25 декабря в Украине будет тепло, местами ожидаются дожди и мокрый снег.

На Рождество, 25 декабря, в Украине ожидается теплая погода без снега. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

По словам синоптика, только на Полесье, крайнем севере и на высокогорье Карпат в отдельных районах сохранится старый слежавшийся снег, насыщенный водой и слегка подмерзший.

25 декабря на западе Украины ночью пройдет небольшой дождь, который утром перейдет в мокрый снег. Днем ожидается постепенное прекращение осадков. Местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит -1...+4 °С, днем 0...+5 °С.

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В северных областях, по словам синоптика, ночью ожидается небольшой дождь и морось, днем умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами туман. Утром и днем в Киевской и Черниговской областях местами будет наблюдаться налипание мокрого снега. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -1 ... +4 °С.

"В центре Украины пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Туманы с ухудшением дальности видимости до 200-500 метров. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +1...+6 °С, днем +2... +7 °С", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

На юге Украины также ожидается дождливая и теплая погода. В Крыму, по прогнозу синоптика, осадки будут интенсивными, особенно в горной местности. Также ожидаются туманы, а температура ночью составит +2...+7 °С, днем воздух прогреется до +4...+9 °С.

В восточных областях днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +1...+6 °с.

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По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня в Украине ожидается теплая погода, будет кое-где дождить. Осадки, по ее словам, ожидаются в западных, северных областях Украины, Винницкой и Одесской областях. На остальной территории будет преобладать сухая погода, однако ожидаются туманы.

Температура в течение дня будет +2...+7 градусов, на юге - до +4...+9, а в Крыму воздух прогреется до +11 градусов.

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