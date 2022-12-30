В ближайшие дни сильных морозов в Украине не будет, однако в начале января все же ожидается похолодание - в ночное время суток вернутся морозы. Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.
По ее словам, значительные морозы ожидаются ближе к концу января.
"Все равно какие-то периоды холодной погоды будут. Скорее всего, это будет где-то конец января или после 15 января. Если не на Рождество, то на Крещение должен быть и снег, и мороз", - отметила Голеня.
По ее словам, ближайшее похолодание ожидается 5-7 января, когда ночные температуры в Киеве могут упасть до -5 градусов.
"Так не может быть, что весь месяц будет без морозов, такого еще не было. Даже в самом теплом январе 2007 года после 20 числа произошло резкое понижение температуры до 16-20 градусов, на северо-востоке - до минус 23 градусов", - напомнила синоптик.
Она отметила, что в этому году в Украине может быть нечто подобное. "Скорее всего, во второй половине, особенно в последней декаде, может быть холодно, с морозами", - отметила она.
Погода в январе
О том, что первая половина января будет теплой, говорит и народный синоптик Станислав Щедрин. По его прогнозу, 2023 год в Украине начнется с аномального потепления, температура будет подниматься до +10.
Похолодание же, по прогнозу народного синоптика, ожидается во второй половине января. В этот период, говорит Щедрин, ожидаются снегопады и снижение температуры.