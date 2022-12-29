Начало 2023 года в Украине будет теплым. 1 января местами температура будет подниматься до +12...+14 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"...будет тепленько. В течение дня +7...+12 градусов, на западе до +14 градусов", - спрогнозировала она.
По прогнозу синоптика, немного свежее будет в восточной части Украины, но также без мороза, днем +5...+9 градусов. 1 января в Украине будет без существенных осадков.
"Правда, ветер будет порывистым, ранневесенним, порой до сильных порывов", - отметила синоптик.
Погода 31 декабря
По предварительным данным Укргидрометцентра, 31 декабря в Украине ожидается также теплая и сухая погода. Последний день 2022 года принесет нам такую температуру: ночью от -3° до +3°; днем +2°...+8°, а в южных и западных областях воздух прогреется до +5°...+11°.