Количество осадков за месяц ожидается в пределах нормы.

В этом году апрель в Украине ожидается теплее нормы, а осадков выпадет в пределах нормы. Такой прогноз на "Метеопрог" обнародовал синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, осадки распределятся неравномерно. Больше всего их будет на левобережье страны. Вероятность выпадения снега в этом году в течение всего апреля оценивается как достаточно низкая на равнинной местности, говорит синоптик.

"Однако в Карпатах он периодически будет наблюдаться, что для этого региона является нормой", - добавил специалист.

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Погода в апреле - прогноз

В северных областях Украины апрель этого года может быть нетипично теплым - температурный режим в этих регионах будет соответствовать показателям, характерным для юга страны, в частности Одесской и Николаевской областей. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщила Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометеоинститута ГСЧС и НАН Украины.

"По расчетам мировых прогностических центров... Средняя за месяц температура воздуха у нас должна быть где-то на два градуса выше нормы", - сказала Балабух.

Также она уточнила, что средние температуры по стране в апреле будут колебаться в пределах 12-14°C на юге и 10-11°C на севере.

Вместе с тем, Балабух заверила, что существенных морозов не ожидается: шансы на появление аномально низких температур не превышают 20%.

"То есть, если и будет похолодание, то оно может быть не очень интенсивным и кратковременным", - пояснила Балабух.

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