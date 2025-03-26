Количество осадков в апреле ожидается в пределах нормы, больше всего их может наблюдаться в Карпатах.

В апреле в северных регионах Украины средняя за месяц температура воздуха будет примерно такой, как обычно наблюдается в Одесской и Николаевской областях. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

Отвечая на вопрос о том, какой украинцев ждет апрель, она отметила, что потепление продолжается.

"По расчетам мировых прогностических центров... Средняя за месяц температура воздуха у нас должна быть где-то на два градуса выше нормы", - сказала Балабух.

Видео дня

Метеоролог добавила, что в Украине средняя за месяц температура воздуха может меняться от 12-14 градусов на юге до 10-11 на севере.

"То есть у нас в северных регионах, на Полесье и даже на востоке Украины средняя за апрель температура воздуха будет выше 10 градусов. И примерно такой, как обычно наблюдается в Одесской и Николаевской областях. Вот, что значит эти "два градуса выше нормы", - отметила эксперт.

Балабух отметила весомость того, что эта температура воздуха будет за месяц выше 10 градусов. То есть это означает, что на всей территории Украины в апреле уже будет наблюдаться активная вегетация растительности.

"Если говорить о заморозках, то, конечно, в апреле наблюдается еще достаточно неустойчивая температура воздуха: возможны колебания, возможны арктические вторжения. Поэтому, конечно, вероятность заморозков остается", - отметила она.

В то же время, добавила метеоролог, если говорить об очень низких температурах, то пока таких прогнозов нет. Вероятность аномально низкой температуры остается достаточно маленькой - до 20%.

"То есть, если и будет похолодание, то оно может быть не очень интенсивным и кратковременным", - пояснила Балабух.

Количество осадков в апреле ожидается в пределах нормы: от 30 миллиметров на юге, 40-45 мм - в центральных областях и на севере, 50 мм и выше - на западе Украины.

"Наибольшее количество осадков, как обычно, может наблюдаться в Карпатах. Конец марта и начало апреля - как раз ожидается наибольшее количество осадков", - рассказала эксперт.

Погода в Украине - прогноз на неделю

Как сообщал Погода УНИАН, последняя неделя марта в Украине будет мокрой, но теплой. В большинстве областей столбики термометров покажут +11°...+17°, а на юге и востоке постепенно потеплеет до +18°...+23°. В течение всей недели периодически будет идти дождь, местами осадки будут сильными.

Последние выходные марта в Украине будут также с неустойчивой, но теплой погодой. Местами будут дожди, а столбики термометров к концу недели покажут +13°...+18°, на юге и юго-востоке +19°...+21°.

Вас также могут заинтересовать новости: