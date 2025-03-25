Месяц ожидается более теплым, чем обычно.

Погода в апреле 2025 года в Украине будет теплее, чем обычно. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура воздуха предполагается 10-13° тепла, в горных районах 6-9°. Это, по данным Укргидрометцентра, на 1,5-2,0° выше нормы.

Что касается осадков, то их за месяц выпадет 30-52 мм (в Карпатах местами 60-89 мм), что в пределах нормы.

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Погода на весну 2025 в Украине

Ранее климатлог Вера Балабух в комментарии Погода УНИАН рассказала, что общая картина весны этого года очень похожа на погодные условия прошлой весны.

По ее данным, средняя температура воздуха в течение сезона может превысить климатическую норму на два градуса. В высокогорных районах Карпат, как и обычно, будет прохладнее, чем на равнине, однако и там температуры превысят среднестатистические значения примерно на два градуса.

В апреле средняя температура воздуха по всей Украине, кроме горных регионов, вероятно, превысит отметку в 10°C. На юге она составит около 12-13°C, в северных, западных и восточных областях 10-12°C. В то же время она предупредила, что апрель может отличаться нестабильной погодой с возможными перепадами температур и даже кратковременными заморозками.

В мае среднемесячная температура в большинстве областей будет превышать 15°C - показатель, который метеорологи считают пограничным для начала летнего периода.

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