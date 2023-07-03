В Украине на сегодня объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, погода ухудшится уже в ближайший час. Непогода продлится до конца суток.
"В ближайший час с удержанием до конца суток 3 июля в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине ближайшей недели - прогноз синоптика
В Украине в ближайшую неделю ожидается сильная жара. В то же время, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, погода будет неустойчивой. Кое-где ожидаются проливные дожди в сопровождении гроз.
"Местами осадки будут сопровождаться комплексом опасных явлений погоды - гроз, града и порывистого ветра", - предупредил синоптик.
По его данным, самой жаркой будет погода на юге и востоке, а в западной половине страны температурный фон окажется более комфортным. Так, по его прогнозу, 4 июля на юге температура будет достигать +33°, а 5 июля - воздух прогреется до +35°.