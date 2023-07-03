Во многих областях до конца суток ожидаются, грозы, град и шквалы.

В Украине на сегодня объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, погода ухудшится уже в ближайший час. Непогода продлится до конца суток.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 3 июля в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине ближайшей недели - прогноз синоптика

В Украине в ближайшую неделю ожидается сильная жара. В то же время, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, погода будет неустойчивой. Кое-где ожидаются проливные дожди в сопровождении гроз.

"Местами осадки будут сопровождаться комплексом опасных явлений погоды - гроз, града и порывистого ветра", - предупредил синоптик.

По его данным, самой жаркой будет погода на юге и востоке, а в западной половине страны температурный фон окажется более комфортным. Так, по его прогнозу, 4 июля на юге температура будет достигать +33°, а 5 июля - воздух прогреется до +35°.

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