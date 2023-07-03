В ближайшие дни в Украине на фоне жары ожидаются опасные погодные явления.

Первая декада июля принесет нам жаркую и в то же время неустойчивую погоду. Кое-где ожидаются проливные дожди в сопровождении гроз. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

Синоптик пояснил, что малоподвижные атмосферные фронты будут способствовать выпадению дождей различной интенсивности.

"Местами осадки будут сопровождаться комплексом опасных явлений погоды - гроз, града и порывистого ветра", - предупредил он.

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Самый высокий температурный фон ожидается в южных и восточных областях, говорит Игорь Кибальчич, а в западной половине страны температура окажется более комфортной.

Погода 3 июля

Сегодня, по данным синоптика, в Сумской, Одесской, Николаевской, Харьковской, а также в центральных областях пройдут кратковременные дожди с грозами, кое-где значительные. В отдельных пунктах возможен град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха составит +23...+28 °С, в центральных и юго-восточных областях жарче, +26...+31 °С.

Погода 4 июля

Во вторник в Украине будет без существенных осадков, только днем в западных областях, а также На Харьковщине и местами в центральных регионах ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит +13...+18 °С, на юго-востоке до +21 °С; днем +24...+29 °С, в центральных, южных и восточных областях +28 ... +33 °С.

Погода 5 июля

В среду, по данным Кибальчича, ночью местами пройдут небольшие дожди, днем на большей части территории страны, кроме юга ожидаются грозовые дожди, местами с градом и шквалистым усилением ветра. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +15...+20 °С, в южной половине до +23 °С; днем +25...+30 °С, в южных, центральных и восточных областях +30...+35 °С.

В Украину мчится мощная жара

Об усилении жары в Украине говорят и в Укргидрометцентре. По данным синоптика Натальи Птухи, в ближайшие дни температура постепенно повысится по всей стране. Горячее всего будет на юге, где ожидается до +35°. В то же время на севере и западе Украины в начале недели будет +21...+26, а уже во второй половине недели прогнозируется +24...+30.

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