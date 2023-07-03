Неделя в Украине начнется с довольно жаркой погоды. В большинстве областей столбики термометров покажут +25°...+27°, а на юге и востоке воздух нагреется до +28°...+31°. Местами на западе, в центральных областях и на северо-востоке ожидаются грозы и небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +18°, днем +27°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +25°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.
- В Тернополе 3 июля ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°.
- В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, легкий дождь.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +17°, днем +26°, пасмурно, дожди с грозами.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, небольшой дождь.
- В Виннице сегодня будет +17°...+27°, практически безоблачно.
- В Житомире в понедельник будет ночью +17° днем +27°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+26°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +27°, гроза.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+26°, гроза.
- В Одессе 3 июля - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +26°, небольшой дождь.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°.
- В Запорожье температура ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+26°, небольшая облачность, ливень.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°, гроза.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +15°...+28°.
- В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +30°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +30°.
Приметы погоды 3 июля
3 июля - если в этот день дождь, то он с перерывами будет идти сорок дней.