Значительных морозов пока не обещают, если не считать Карпаты.

В Украине продолжается осложнение погодных условий. На субботу 4 января синоптики Укргидрометцентра прогнозируют новые осадки.

"Облачно с прояснениями. Небольшой снег, ночью на востоке и юго-востоке страны умеренный мокрый снег и дождь. На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица", - говорится в прогнозе на завтра.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что температура воздуха ночью составит 1-6° мороза, а днем - от 3° мороза до 2° тепла. Несколько теплее будет на юге и на Луганщине - от 0 до 5° тепла в течение суток. А в Крыму вообще - до 8° тепла.

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В Карпатах завтра тоже будет снежить; температура воздуха в течение суток составит от 7 до 12° мороза.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, с порывами до 15-18 м/с.

На Киевщине и в столице завтра ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег и гололед на дорогах. Температура воздуха по области ночью составит 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В самом Киеве ночью ожидают 1-3° мороза, днем около 0°.

Учитывая угрозу гололеда на дорогах и порывы ветра до 18 м/с, Укргидрометцентр установил І (желтый) уровень опасности погодных явлений.

Кроме того, в течение 4-6 января синоптики прогнозируют дополнительные проблемы с горными реками в Карпатах из-за резкого снижения температуры воздуха. В частности ожидается интенсивное образование шуги (комков льда на поверхности воды), на отдельных участках рек может образоваться постоянный слой льда.

Также синоптики допускают формирование "зажоров льда", то есть нагромождений льда, что может приводить к локальному повышению уровня воды на 0,5-1,0 м в реках. При этом синоптики не ожидают негативных последствий от этого явления.

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