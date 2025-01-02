Самый теплый день в столице в 2024 году - 16 июля.

2024 год стал самым теплым в Киеве за время проведения наблюдений. Среднегодовая температура составила +11,4°C, что на 2,4°C выше климатической нормы.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в прошлом году температура воздуха превышала средние показатели все месяцы. Самые большие отклонения зафиксированы в феврале и сентябре, - 5,2°C и 5,7°C соответственно.

Отмечается, что самым холодным днем стало 9 января -15,8°C, а самым жарким днем стало 16 июля, когда зафиксировали +36°C в тени. Всего в 2024 году в Киеве зафиксировали 52 температурных рекорда.

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Что касается осадков, то всего за год выпало 642 мм, что соответствует 104% климатической нормы. Осадки распределились в течении года неравномерно - почти по две месячные нормы в апреле и июне. При этом 23% и 36% от средних показателей в мае и сентябре.

Погода в мире в 2024 году

В 2024 году из-за климатических изменений мир пережил 41 дополнительный день опасной жары, что привело к многочисленным природным катастрофам. В этом году мир пережил рекордную жару, а самый жаркий день в истории был зафиксирован 22 июля.

При этом в некоторых регионах наблюдалось до 150 и более дней экстремальной жары из-за климатического кризиса.

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