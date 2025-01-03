В то же время пока нет информации о перенаправлении или отмене авиарейсов.

Столицу Индии покрыл густой смог, в результате чего представители аэропортов и авиакомпаний предупредили о возможных сбоях в полетах, ведь ухудшение качества воздуха привело к уменьшению видимости до нуля в некоторых районах, пишет Reuters.

В издании напомнили, что Дели, который борется со смогом и плохим качеством воздуха с начала зимы, занял третье место среди самых загрязненных столиц мира по рейтингу IQAir.

В частности представитель аэропорта заявил, что пока не сообщалось о перенаправлении или отмене рейсов, несмотря на то, что власти предупреждали о самолетах, которые могут столкнуться с трудностями из-за отсутствия соответствующего оборудования.

В то же время в соцсетях крупнейшая индийская авиакомпания IndiGo и лоукостер Spicejet предостерегли от задержек из-за погодных условий. Также авиационный сайт FlightRadar24 написал, что по состоянию на 10:14 задержки составляли в среднем 8 минут для 20 рейсов.

По информации СМИ, некоторые железнодорожные рейсы в Дели тоже были задержаны.

"В пятницу качество воздуха в Нью-Дели было оценено как "очень плохое" с индексом 351, сообщил главный орган страны по контролю за загрязнением, что значительно превышает уровень от нуля до 50, который он считает "хорошим"", - добавили в Reuters.

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Как писал УНИАН, на Тенерифе закрыли проезд к популярному нацпарку из-за неблагоприятных погодных условий, а именно накопления снега и льда, из-за чего на дорогах вождение в этом регионе стало опасным.

Также сообщалось, что в Вануату произошло землетрясение, в результате которого погибли 14 человек. Однако такие цифры не окончательные, ведь спасатели ищут тех, кто выжил.

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