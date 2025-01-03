Вз 6-го января в Украине ожидается потепление, а затем, с 11-го января, снова похолодает.

В Украину пришло похолодание, а в течение выходных оно усилится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ближайшей ночью ожидается -2-5 градусов, на юго-востоке 0+3 градуса.

Днем в субботу в западных и северных областях -1-3 градуса, в центральных областях и на востоке от 1 мороза до 2 тепла, в южной части +2+7 градусов.

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Повсюду, периодически, 4-го января будет выпадать мокрый снег, на юге - с дождем.

В ночь на воскресенье в Украине уже предполагается -4-9 градусов, а днем 5-го января 0-3 градуса мороза, на юге 0-3 градуса тепла.

В воскресенье в большинстве областей Украины осадков не ожидается, лишь к вечеру 5-го января в Карпатах и на Закарпатье пойдет снег.

"Важная деталь! В субботу предполагается в Украине сильный ветер западного и северо-западного направлений. В Киеве суббота будет ветреной, до штормовых порывов (лучше побыть дома по возможности), с периодическим мокрым снегом. Ночью -1-3 градуса, днем около одного мороза. Погода 4-го января - некомфортная, потому что сильный ветер, по ощущениям, снизит температуру воздуха до -5-8 градусов", - уточнила синоптик.

В воскресенье в Киеве без существенных осадков, ветер успокоится. Но еще похолодает: ночью -4-7 градусов, днем 0-2 градуса мороза.

В то же время Диденко отметила, что с 6-го января в Украине ожидается потепление, а затем, с 11-го января, снова похолодает. Синоптик советует отложить большие энергозатратные работы на период 6-10 января. В субботу лучше посидеть дома, а в воскресенье можно выбраться погулять.

Другие новости о погоде

Как писал УНИАН, 2 января, погода в Украине будет еще теплее, чем в первый день года. Местами воздух будет прогреваться до +7...+12 градусов. Однако уже в ближайшие дни ожидается похолодание.

Также мы рассказывали, что в небе над Конотопом увидели необычное явление. Синоптики зафиксировали зимнюю радугу, которую иногда еще путают с гало.

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