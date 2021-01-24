Дожди и местами снег: синоптики рассказали о погоде в Украине на завтра

Также в западных областях есть опасность гололеда и шквального ветра.

Украину накроют дожди с мокрым снегом / фото ua.depositphotos.com

Погода в Украине в понедельник, 25 января, будет пасмурной и со значительными осадками.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также Чернобыльский заповедник в снегу: невероятные фотоТак, завтра ожидаются значительные осадки в виде дождя и снега. На Западе прогнозируется мокрый снег, также есть опасность гололеда и шквальный ветер. Сильный снег и метели, в частности, будут в Карпатах.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек.

Температура в понедельник ночью 0°...+5°, днем +3°...+ 8°, на юге до +10°. В западных областях в течение суток от -2° до +3°. В Карпатах температура ночью и днем 0° ...-5°.

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