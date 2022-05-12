Синоптик Наталья Диденко говорит, что завтра по Украине распространится свежий, более прохладный воздух, местами ожидаются дожди.

Ближайшей ночью и завтра днем местами в Украине ожидаются дожди, в Карпатах ожидаются сильные дожди с грозами.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшей ночью дожди пройдут в восточных областях Украины. Завтра днем осадки появятся в Карпатах. В горах дожди с грозами будут сильными - осторожно, кто там живет, добровольно или вынужденно находится. Эти карпатские дожди с грозами еще затронут прикарпатский регион. Также днем местами небольшие дожди, локальные, пройдут в южной части, а также на Донетчине и Луганщине", - рассказала синоптик.

По ее словам, 13 мая, температура воздуха в Украине снизится: в течение дня пятницы ожидается в большинстве областей Украины +19...+24 градуса, в южной части, кроме Запорожья и Крыма, до +25...+28 градусов.

Ветер, по прогнозу Натальи Диденко, будет порывистым. Порывы до 15-18 метров в секунду будут наблюдаться завтра на востоке и северо-востоке Украины.

Напомним, на сегодня, 12 мая во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды.

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