13 мая в большинстве областей Украины ожидается от +19° до +22°, лишь в некоторых центральных, восточных и южных областях будет теплее.

В пятницу, 13 мая, в Украине уже не будет наблюдаться температуры в +27°...+29°. В большинстве областей ожидается от +19° до +22°, лишь в некоторых центральных, восточных и южных областях будет теплее, до +26° максимум. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются дожди, в Николаевской - грозы.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +14°, днем +22°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +22°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.

В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +11°, днем +21°.

В Тернополе 13 мая ночью будет +13°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +13°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +14°, днем +23°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+23°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°, сильный дождь.

В Виннице завтра будет +10°...+22°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +12°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +22°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+21°.

В Одессе 13 мая - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +26°.

В Херсоне в пятницу ночью +15°, днем +26°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°, гроза.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +25°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+19°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +22°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +23°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +10°...+23°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +24°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +24°.

Народные приметы на 13 мая

13 мая - Яков Теплый. Теплый вечер и звездная ночь предвещают хороший урожай.

Вас также могут заинтересовать новости: