В пятницу, 13 мая, в Украине уже не будет наблюдаться температуры в +27°...+29°. В большинстве областей ожидается от +19° до +22°, лишь в некоторых центральных, восточных и южных областях будет теплее, до +26° максимум. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются дожди, в Николаевской - грозы.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +14°, днем +22°.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +22°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.
- В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +11°, днем +21°.
- В Тернополе 13 мая ночью будет +13°, днем +22°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +13°, днем +21°.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +14°, днем +23°, небольшой дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+23°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°, сильный дождь.
- В Виннице завтра будет +10°...+22°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Житомире в четверг будет ночью +12°, днем +22°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +22°.
- В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+21°.
- В Одессе 13 мая - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +26°.
- В Херсоне в пятницу ночью +15°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°, гроза.
- В Запорожье температура ночью +14°, днем +25°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+19°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +22°.
- В Днепре температура ночью будет +14°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +10°...+23°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +24°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +24°.
Народные приметы на 13 мая
13 мая - Яков Теплый. Теплый вечер и звездная ночь предвещают хороший урожай.