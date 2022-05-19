20 мая в некоторых областях Украины будет очень тепло / Фото ua.depositphotos.com

Перед выходными в Украине станет еще теплее. 20 мая в некоторых областях на западе страны воздух прогреется до +25°...+27°. На остальной территории будет несколько прохладнее. На северо-востоке ожидаются небольшие дожди.

Ночи тоже станут заметно теплее, в большинстве областей будет +7°...+10° в темное время суток.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +12°, днем +22°.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +23°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.
  • В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +8°, днем +23°.
  • В Тернополе 20 мая ночью будет +9°, днем +24°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +24°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +26°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +10°...+27°, практически безоблачно.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +8°, днем +26°.
  • В Виннице завтра будет +13°...+25°, небольшая облачность.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +10°, днем +23°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +11°, днем +18°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +20°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+20°, легкий дождь.
  • В Одессе 20 мая - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +23°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +10°, днем +22°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°.
  • В Запорожье температура ночью +11°, днем +21°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +7°...+18°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +19°.
  • В Днепре температура ночью будет +10°, днем +20°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +9°...+18°.
  • В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +19°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +19°.
Погода в Украине 20 мая / фото УНИАН

Народный прогноз на 20 мая

20 мая - Купальница. Крестьянский народ купал лошадей в реках. Помимо этого, люди и сами окатывались холодной водой из водоемов.

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