Перед выходными в Украине станет еще теплее. 20 мая в некоторых областях на западе страны воздух прогреется до +25°...+27°. На остальной территории будет несколько прохладнее. На северо-востоке ожидаются небольшие дожди.
Ночи тоже станут заметно теплее, в большинстве областей будет +7°...+10° в темное время суток.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +12°, днем +22°.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +23°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.
- В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +8°, днем +23°.
- В Тернополе 20 мая ночью будет +9°, днем +24°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +24°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +26°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +10°...+27°, практически безоблачно.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +8°, днем +26°.
- В Виннице завтра будет +13°...+25°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу будет ночью +10°, днем +23°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +11°, днем +18°.
- В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +20°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+20°, легкий дождь.
- В Одессе 20 мая - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +23°.
- В Херсоне в пятницу ночью +10°, днем +22°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°.
- В Запорожье температура ночью +11°, днем +21°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +7°...+18°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +19°.
- В Днепре температура ночью будет +10°, днем +20°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +9°...+18°.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +19°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +19°.
Народный прогноз на 20 мая
20 мая - Купальница. Крестьянский народ купал лошадей в реках. Помимо этого, люди и сами окатывались холодной водой из водоемов.