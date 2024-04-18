В Украине на два дня подряд объявили предупреждение о заморозках.

В Украине две ночи подряд ожидаются сильные заморозки. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"Ночью 19 апреля в западных областях на поверхности почвы заморозки 0...-5° (І уровень опасности, желтый)", - предупреждают синоптики.

Также, по их данным, на Закарпатье ожидаются сильные заморозки 0...-3°. Из-за этого объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Видео дня

На следующий день, 20 апреля, заморозки ожидаются и в других областях Украины.

"Ночью 20 апреля в западных, северных и центральных областях сильные заморозки 0...-3°", - говорят синоптики. Из-за этого объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Погода в Украине - прогноз на 19 апреля

В пятницу, по данным Укргидрометцентра, в Украине будет облачно.

По всей стране, кроме юго-восточной части и крайнего запада, пройдет небольшой дождь. Ночью в большинстве северных областей осадки будут умеренными.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в северо-восточной части местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью составит +2°...+7°, в западных областях заморозки. Днем столбики термометров покажут +8°...+13°. На востоке и юго-востоке страны ночью будет +7°...+12°, а днем похолодает до +14°...+19°.

В Карпатах пройдет небольшой снег, температура ночью составит -3°...-8°, а днем ожидается около 0°.

Вас также могут заинтересовать новости: