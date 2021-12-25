Сегодня практически по всей стране столбики термометров поднимутся выше нуля.

Сегодня, 25 декабря, в Украину ворвется потепление. Практически по всей стране ожидается плюсовая температура. Теплее всего будет на юге, где местами воздух прогреется до +7°...+9°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет от -2° до +4°. Холоднее всего - во Львовской, Волынской и Ривненской областях. Также в Волынской и Ривненской ожидается сухая погода и небольшая облачность. На остальной территории будет пасмурно, ожидается снег.

На севере сегодня воздух прогреется до 0°...+2°, будет преобладать небольшая облачность. Везде, кроме Житомира, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

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В центральных областях сегодня будет +2°...+4°. В Черкасской и Полтавской областях пройдут небольшие дожди, а в Винницкой ожидается снег. На остальной территории будет сухо и облачно с прояснениями.

На востоке Украины сегодня будет мокро. Здесь столбики термометров поднимутся до +3°. Повсеместно ожидаются дожди, в Харьковской области - дожди со снегом.

На юге страны традиционно теплее всего. Здесь в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях столбики термометров покажут +2°...+4°, однако в Одесской области и в крыму воздух прогреется до +7°...+9°. Небольшие дожди возможны лишь в Запорожской области, на остальной территории - небольшая облачность.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями 25 декабря в горах Ивано-Франковской, Львовской и в высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

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