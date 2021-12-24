24-25 декабря в горах ожидается 3 уровень снеголавинной опасности.

В Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях ожидается значительная снеголавинная опасность.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями 24 - 25 декабря в горах Ивано-Франковской, Львовской и в высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня, 24 декабря, по всей Украине ожидаются опасная погода. Поэтому в Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

В частности, на дорогах страны ожидается гололедица; днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западной части гололед; в Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с и метели.

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