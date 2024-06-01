Ночью прогнозируется небольшой, днем умеренный кратковременный дождь.

В Киевской области завтра продолжат идти дожди. Так, по прогнозуУкргидрометцентра, ночью прогнозируется небольшой, днем умеренный кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью ожидается около 13-18°, днем 24-29°. В Киеве ночью будет 16-18°, днем 26-28°.

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Также по области 2-4 июня прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)", - предостерегает Киевская ОГА.

Какая погода прогнозируется сегодня

В Киевской области сегодня ожидается теплая погода с переменной облачностью, днем местами возможны кратковременный дождь и гроза. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°; в Киеве ночью 14-16°, днем 27-29°.

Грозы следует ожидать также жителям Закарпатья, Прикарпатья, западных, Житомирской и Винницкой областей.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что 2 июня на востоке и юге Украины будет наблюдаться высокая пожарная опасность. Она объясняет, что это связано с дефицитом влаги.

28 мая в Укргидрометцентре сообщили, что температура воды в Днепре возле Киева превысила 20 градусов.

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