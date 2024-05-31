В некоторых регионах ожидаются грозы, І уровень опасности.

Прогноз погоды на первый день лета для жителей ряда регионов не очень веселый - Укргидрометцентр предупреждает о погодной опасности.

"1 июня ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях и местами на Киевщине грозы. І уровень опасности, желтый", - предупреждают синоптики.

На остальной территории будет без осадков, переменная облачность.

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В западных, Житомирской и Харьковской областях ночью и утром местами туман.

Температура ночью составит 12-17°, днем прогреется 24-29°. На востоке и юго-востоке ожидается настоящая жара - до 32°. В Карпатах ночью 8-13°, днем 15-20°.

Каким будет июнь в Украине

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщала, что в 2024 году температура в июне будет немного выше нормы, и это продолжение тенденции роста средних температур на протяжении последних лет.

Стоит отметить, что метеорологическое лето в Киеве, согласно сведениям Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, началось уже 20 мая.

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