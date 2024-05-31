Прогноз погоды на первый день лета для жителей ряда регионов не очень веселый - Укргидрометцентр предупреждает о погодной опасности.
"1 июня ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях и местами на Киевщине грозы. І уровень опасности, желтый", - предупреждают синоптики.
На остальной территории будет без осадков, переменная облачность.
В западных, Житомирской и Харьковской областях ночью и утром местами туман.
Температура ночью составит 12-17°, днем прогреется 24-29°. На востоке и юго-востоке ожидается настоящая жара - до 32°. В Карпатах ночью 8-13°, днем 15-20°.
Каким будет июнь в Украине
Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщала, что в 2024 году температура в июне будет немного выше нормы, и это продолжение тенденции роста средних температур на протяжении последних лет.
Стоит отметить, что метеорологическое лето в Киеве, согласно сведениям Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, началось уже 20 мая.