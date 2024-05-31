В первый день лета в Киеве прогнозируется до +29 градусов, поделилась эксперт.

Самая жаркая погода в Украине завтра - в субботу, 1 июня, спрогнозирована днем в восточных областях нашего государства, там ожидается от +26 до +31 градуса.

На востоке и на юге вследствие дефицита влаги будет наблюдаться высокая пожарная опасность, предупредила синоптик Наталья Диденко в Telegram. "В большинстве областей в течение дня +25+29 градусов, только в западных областях будет свежее, +22+25 градусов...", - поделилась эксперт.

По ее прогнозу завтра кратковременные дожди с грозами возможны в Винницкой области, местами - в Черкасской, а также на севере и западе нашего государства. "Наибольшая вероятность периодических дождей - запад и север Украины. На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода", - отметила синоптик.

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Погода в Киеве 1 июня 2024 года спрогнозирована жаркая - днем ожидается до +29. "Такой жаркий воздух, столкнувшись на высоте со значительно более холодным, может не удержаться от контраста, и пролиться дождиком - хорошим ливнем с грозой или небольшим "прибить пыль" - это уже какая встреча в тех высотах получится...", - добавила Диденко.

Синоптик также сообщила, что 1 июня "грозовую неустойчивость атмосферы обеспечит активная циклоническая система над Центральной Европой по имени Radha", и показала карту, на которой она изображена.

Важные новости Украины о погоде - сегодня это стоит знать

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщала, что в 2024 году температура в июне будет немного выше нормы, и это продолжение тенденции роста средних температур на протяжении последних лет.

Стоит отметить, что метеорологическое лето в Киеве, согласно сведениям Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, началось уже 20 мая.

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