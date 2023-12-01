Усложнение погодных условий в регионе ожидается уже с сегодняшнего дня.

В ближайшие дни во Львовской области ожидается непростая погода с сильными осадками и трескучими морозами. Об усложнении погодных условий предупреждает местный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в связи с прохождением атмосферных фронтов с запада и в дальнейшем влиянием холодной воздушной массы ожидается:

01 декабря - временами снег и мокрый, днем с дождем; местами значительные осадки.

02 декабря - временами снег, мокрый снег и дождь, ночью местами значительные осадки.

03 декабря - ночью значительный мокрый снег и снег, днем временами снег. Местами метели.

Также синоптики предупреждают о налипании мокрого снега, гололеде, тумане. На дорогах гололедица.

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Высота снежного покрова 1-2 декабря несколько снизится, а с 03 декабря будет наблюдаться прирост высоты снежного покрова на 5-10 см.

Ожидается и постепенное снижение температуры воздуха. 1-2 декабря ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла, а 3 декабря ночью уже будет 2-7° мороза, днем 0-5° мороза.

"В дальнейшем ожидается установление морозной погоды: ночью 8-14° мороза, при прояснениях местами до 18° мороза; днем 1-6° мороза", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды во Львовской области объявлен І уровень опасности, желтый.

"Такие погодные условия могут привести к нарушениям работы служб электроснабжения, связи, строительной отрасли и к нарушению движения автотранспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупредили во Львовском гидрометцентре.

Погода на Львовщине сегодня - прогноз на 1 декабря

По словам синоптиков, 1 декабря погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов с запада.

Во Львовской области будет облачно. Временами будет идти снег и мокрый снег, днем кое-где с дождем, местами значительные осадки. Кое-где налипание мокрого снега, гололед. Слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем от 3° мороза до 2° тепла.

Во Львове также будет облачно. Временами снег и мокрый снег. Налипание мокрого снега, гололед. Слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Днем ожидается от 1° мороза до 1° тепла.

"Ухудшение видимости в осадках, в тумане 500-1000 м", - отмечают синоптики.

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