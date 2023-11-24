Средняя за месяц температура ожидается выше нормы.

Последний месяц 2023 года в Украине будет теплее, чем обычно. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, средняя за месяц температура будет выше нормы, а вот количество осадков будет в норме.

"Средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 2° тепла (в Крыму до 4° тепла), что на 1-1.5° выше нормы", - сообщили в Укргидрометцентре.

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Ожидается, что месячное количество осадков будет 34-79 мм, в горах Крыма и в Карпатах местами 81-105 мм, что в пределах нормы.

В Украину идет непогода - прогноз

Украинский гидрометцентр предупреждают о существенном осложнении погоды. По данным синоптиков, по всей стране, кроме западных и восточных областей, ожидаются мощные осадки и сильный ветер.

В частности, в Киевской, Черниговской, Черкасской и Одесской областях ожидаются сильные снегопады. В Сумской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях будут сильные дожди и мокрый снег, местами гололед. Местами, по прогнозам, наметите до полуметра снега.

На Черном море из-за ветра начнется шторм, во время которого волны будут достигать 30-50 дм.

Синоптики предупреждают, что из-за непогоды ожидается нарушение и прекращение движения транспорта на дорогах Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей.

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