Лишь на юге страны осадков практически не будет.

Начало зимы в Украине будет богатым на осадки. Практически по всей стране, кроме большинства южных областей, пройдут дожди, снег и мокрый снег. Фаза осадков будет зависеть от температуры. Как сообщает Погода УНИАН, на севере будет от "нуля" до +2°, на западе столбики термометров покажут -1°...+3°. В центральной части и на востоке будет +2°...+9°, а на юге воздух прогреется до +9°...+13°.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -2°, днем +1°, снег.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -1°, снег.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем -1°, снег.

В Тернополе 1 декабря ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком завтра в течение дня будет пасмурно, ночью -2°, днем +1°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +3°, пасмурно, ливень.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°, мокрый снег.

В Виннице завтра будет -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Житомире в пятницу будет ночью -2° днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -5°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +3°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...+3°, дождь.

В Одессе 1 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +12°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +4°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит -4°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +3°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, +3°...+13°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ливень, температура ночью -3°, днем +8°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +8°, ливень.

Приметы погоды 1 декабря

Если с утра тепло - будет оттепель в начале зимы, холод и метелица днем - такой будет середина зимы, а если под вечер начнется метелица - зима будет уходить от нас неохотно.

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