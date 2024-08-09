Непогода ожидается и по территории Львовской области.

На 9 августа во Львове объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову: 9 августа грозы. Ночью и утром значительный дождь, днем во время грозы шквал 15-20 м/с, град", - предупреждают синоптики.

Также непогода будет бушевать и по территории Львовской области.

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"По территории Львовской области 9 августа грозы, местами значительные дожди. Днем местами шквалы 15-20 м/с, град", - говорится в сообщении синоптиков.

Из-за непогоды на Львовщине объявили І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 9 августа

Во Львовской области сегодня будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами значительные. Грозы, днем местами местами град. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы будут достигать 15-20 м/с. Температура в течение дня ожидается в пределах +20°...+25°.

По городу Львову 9 августа также будет облачно с прояснениями. Ночью и утром значительный дождь, а днем - кратковременный дождь. Грозы, днем град. Ночью и утром будет наблюдаться слабый туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал 15-20 м/с. Столбики термометров будут показывать +22°...+24°.

Ухудшение видимости в дожди, в тумане 500-1000 метров.

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