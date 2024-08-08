9 августа во многих областях Украины пройдут дожди / фото Rajesh Balouria/Pixabay

В пятницу, 9 августа, с запада в украину придут дожди. Местами осадки будут сильными и в сопровождении гроз. Дожди доберутся также до Винницкой, Житомирской и Киевской областей. Температура останется без существенных изменений, только на крайнем западе страны благодаря осадкам станет чуть свежее, +21°...+23°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +27°, небольшой дождь.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +21°, ливень.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°, жождь с грозой.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°, гроза.
  • В Тернополе 9 августа ночью будет +17°, днем +25°, небольшая облачность, дождь с грозой.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°, гроза.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°, гроза.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +25°, небольшая облачность, дождь, возможна гроза.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°, ливень.
  • В Виннице завтра будет +15°...+26°, небольшая облачность, гроза.
  • В Житомире в пятницу ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+26°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +31°, практически безоблачно.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+28°.
  • В Одессе 9 августа - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +29°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +19°, днем +33°, практически безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +34°.
  • В Запорожье температура ночью +19°, днем +30°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +28°, небольшая облачность.
  • В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +28°.
  • В Днепре температура ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +18°...+31°.
  • В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +29°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +28°.
9 августа с запада в Украину придут дожди / фото УНИАН

Приметы погоды 9 августа

В этот день обращали внимание на муравейники. Чем они выше, тем морознее будет зима.

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