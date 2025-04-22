На Львовщине объявили повышенный уровень опасности.

Во Львове на сегодня, 22 апреля, объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 22 апреля во второй половине дня гроза, шквал 15 - 20 м/с, град", - предупреждают синоптики.

Непогода будет бушевать и по Львовской области.

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Из-за осложнения погоды синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

22 апреля погоду на Львовщине будет определять поле пониженного атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град. Ветер будет юго-восточный с переходом на западный, 7 - 12 м/с, во второй половине дня местами шквалы достигнут 15 - 20 м/с. Температура днем по области 22 - 27° тепла, а в амом Львове воздух прогреется до 24 - 26° тепла.

В целом, по данным Львовского гидрометцентра, погода на этой неделе будет переменчивой. Ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами с градом и шквалом. В начале рабочей недели температуры еще будут оставаться "по-летнему" высокими - теплее всего сегодня днем, +22°...+27°. Однако ближе к концу недели поступит прохладная воздушная масса, поэтому ожидаются осадки и постепенное снижение температуры воздуха.

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