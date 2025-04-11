Сегодня во Львове ожидаются значительные осадки.

Сегодня, 11 апреля, во Львове ожидается много осадков. Из-за непогоды синоптики объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову в ближайший час с сохранением днем 11 апреля значительный мокрый снег с переходом в дождь", - прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды в городе объявили І уровень опасности, желтый.

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Тем временем в городе уже начался снегопад.

11 апреля, по данным синоптиков, на Львовщине будет облачно. Утром и днем ожидается мокрый снег с переходом в дождь, местами осадки будут значительными. Прогнозируется налипание мокрого снега и слабый гололед. На дорогах образуется гололедица.

Ветер сегодня будет юго-западный, с переходом на северо-западный, его скорость составит 9 - 14 м/с. Прогнозируются слабые метели. Днем воздух по области прогреется до +2°...+7°, а во Львове ожидается не выше +3°...+5°.

Потепление в Украине - когда его ждать

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что на выходных погода в Украине кардинально изменится. Суббота еще будет переходным днем от зимы к весне, а уже в воскресенье практически повсеместно в Украине предполагается потепление до +12...+17 градусов.

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