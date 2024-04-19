Во Львове и Львовской области на сегодня, 19 апреля, объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
"По территории Львовской области и городу Львову утром и днем порывы западного ветра 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.
Из-за непогоды на Львовщине объявили І уровень опасности, желтый.
Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 19 апреля
По данным синоптиков, сегодня погоду на Львовщине будет определять тыловая часть циклона над Беларусью.
Во Львовской области будет облачно с прояснениями. Утром и днем ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный со скоростью 9-14 м/с, утром и днем порывы его будут достигать 15-20 м/с. Температура днем составит +6°...+11°.
Во Львове также будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а утром и днем пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Во время осадков ожидается ухудшение видимости. Ветер будет западный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Днем столбики термометров будут показывать +8°...+10°.