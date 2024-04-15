Во Львове и области объявлен І уровень опасности.

На сегодня, 15 апреля, во Львове и Львовской области объявлен повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

"По городу Львову: 15 апреля грозы, днем град", - предупреждают синоптики.

Во Львовской области, по их данным, также ожидаются грозы и град, а днем также местами шквалы 15-20 м/с.

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Из-за непогоды на Львовщине объявили І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 15 апреля

Сегодня, по данным синоптиков, погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов с запада.

По области будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди. Грозы, днем местами град. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. Днем местами шквалы 15-0 м/с. Температура в течение дня составит +13°...+18°. Во Львове столбики термометров днем покажут +14°...+16°.

Также, по жаними синоптиков, 15 апреля на большей части территории Львовщины сохранится пожарная опасность 5 класса, а по югу - 4 класса.

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания", - предостерегают синоптики.

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