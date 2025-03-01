Синоптики прогнозируют, что температура в столице вскоре будет повышаться до +8°.

В Киеве в ближайшие дни периодически еще будут осадки, но температура постепенно будет повышаться. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"В первую пятидневку марта в погоде на Киевщине и в г. Киеве почувствуем нежное весеннее дыхание", - порадовали синоптики.

По их данным, 1 марта атмосферный фронт обусловит небольшой мокрый снег, который местами еще стоит ждать и ночью на воскресенье. В дальнейшем в столице уже будет без осадков, только ночью на среду ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

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"Теплый влажный воздух с юга и юго-запада будет удерживать минимальную температуру ночью вблизи нулевой отметки, а максимальную днем постепенно поднимать от 2 до 8° тепла", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

На выходных через территорию Украины пройдет атмосферный фронт, что повлечет за собой дожди и мокрый снег. На следующей неделе осадки сохранятся, а также усилится ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, 1 и 2 марта осадки будут распространяться с запада на восток. В то же время в восточных регионах сохранится сухая, но облачная погода.

Ночная температура будет колебаться около нуля, в западных областях будет достигать 0...+4°C, тогда как на востоке еще ожидаются морозы -2...-9°C.

Днем 1-2 марта теплее всего будет на западе - от +2 до +7°C. Самые низкие температуры зафиксируют на востоке: 1 марта -2...-5°C, 2 марта 0...-4°C. В центральных и южных регионах ожидается +1...+5°C.

"На следующей неделе дальше будет теплеть, однако с ветром и осадками", - отметила Наталья Диденко.

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