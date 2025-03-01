Наталья Диденко рассказала, какая погода ждет украинцев в эти выходные и на следующей неделе.

На выходных территорию Украины будет пересекать атмосферный фронт, который принесет дождь и мокрый снег, а на следующей неделе осадки продолжатся, однако станет теплее. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, осадки будут перемещаться в течение субботы-воскресенья от западных областей в восточном направлении. Только на востоке будет сухо, хотя и облачно.

Температура воздуха ожидается ночью около нуля градусов, на западе 0...+4 градуса, а в восточной части еще будут морозы -2...-9 градусов.

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Днем 1 и 2 марта самой теплой ожидается погода в западных областях, +2...+7 градусов. Холоднее всего будет на востоке: 1 марта -2...-5 градусов, 2 марта 0...-4 градуса. На остальной территории в течение дня субботы-воскресенья +1...+5 градусов.

"На следующей неделе дальше будет теплеть, однако с ветром и осадками", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 1 марта пройдет мокрый снег, а в воскресенье ожидается просто плотная облачность.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться 1 марта в пределах +1...+3 градусов, а в воскресенье в столице потеплеет до +3...+5 градусов.

Погода в Украине на выходные

О том, что сегодня и завтра в Украине будут осадки, говорит и синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в ближайшие двое суток ожидается повышение температуры воздуха и небольшие осадки в виде мокрого снега, местами с дождем. Также, по его данным, не исключены туманы и слабое налипание мокрого снега.

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