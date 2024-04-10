В частности, среднесуточная температура воздуха была такой, которая соответствует показателям 7 июня.

В Киеве 9 апреля были зафиксированы два температурных рекорда. Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Так, максимальная температура воздуха достигла 25,3°С, что на 1,5°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 1972 года.

Кроме того, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 19,0°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1972 года на 1,9°С.

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"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 7 июня", - отметили в обсерватории.

Аномальное тепло в Киеве

Как сообщал Погода УНИАН, последний день марта в столице стал рекордно теплым, были зафиксированы два температурных рекорда.

Так, максимальная температура воздуха достигла 25,3°С, что на 2,9°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 1968 года.

Кроме того, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 16,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1968 года на 1,6°С. Отмечается, что по многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 23 мая.

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