Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и превысила климатическую норму на 12,1°С.

В Киеве 10 апреля аномальное для этого месяца тепло установило аж три новых рекорда. При этом среднесуточная температура превысила климатическую норму в 2,5 раза, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Минимальная температура воздуха в столице оказалась самой теплой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 14,1°С. Предыдущее рекордное значение 2016 года превышено на 1,3°С. Максимальная температура воздуха достигла 26,0°С, что на 1,9°С выше предыдущего рекордного показателя 1973 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 20,6°С. Это выше предыдущего рекордного показателя 2016 года на 2,9°С, а климатической нормы - на 12,1°С.

Видео дня

В то же время, по сообщению Украинского гидрометцентра, 10 апреля дневные максимумы температур превысили свои исторические рекорды во многих областях Украины. По данным метеорологических станций, зафиксированы превышения на 1-6°.

Погода в Киеве - чего ожидать

С четверга, 11 апреля, погода в Киеве изменится: облачность станет больше, а температура снизится на 4-5 градусов, хотя все равно будет тепло.

При этом, по данным синоптика Натальи Диденко, в субботу в Украину вернутся дожди, местами с грозами. Они ожидаются повсеместно, кроме южной части.

Вас также могут заинтересовать новости: