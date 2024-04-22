Предыдущий рекорд превышен более чем на 10 миллиметров.

Рекорд суточного количества осадков зафиксировали в Киеве. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции, 21 апреля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков - 25,8 мм", - сообщают синоптики.

По их данным, это на 10,6 мм больше, чем предыдущий рекорд 1938 года для этого дня, когда выпало 15,2 мм осадков.

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Погода в Киеве и Киевской области - прогноз на 22 апреля

Сегодня на Киевщине, по данным Укргидрометцентра, будет пасмурно с прояснениями. Днем без существенных осадков

Ветер западный, 7-12 м/с, температура воздуха по области составит +10°...+15°, а в Киеве столбики термометров покажут +12°...+14°.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

В начале недели в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Днем по всей Украине, кроме северной части и восточных областей, ожидаются дожди. На юге страны дожди местами будут с грозами. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях составит +6°...+11°. На остальной территории будет +10°...+15°, в юго-восточной части воздух прогреется до +14°...+19°. На высокогорье Карпат днем пройдет мокрый снег, а столбики термометров покажут около 0°.

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