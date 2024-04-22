В столице 22 апреля будет облачно с прояснениями.

Начало недели в Киеве будет сухим, но прохладным. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром 22 апреля столбики термометров в столице покажут +7°, а днем воздух максимально прогреется до +12°...+13°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.

Прохлады добавит западный ветер, скорость которого ожидается 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 744-749 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью +3°, днем +10°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°.

В Тернополе 22 апреля ночью будет +5°, днем +11°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +5°, днем +11°, небольшой дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +5°, днем +11°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью +6°, днем +12°.

В Виннице сегодня будет +4°...+12°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник ночью будет +5°, днем +10°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+9°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +12°.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +13°, пасмурно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +8°...+13°.

В Одессе 22 апреля - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +13°, небольшой дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +6°, днем +15°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +17°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +8°, а днем +13°, пасмурно, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +16°.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +6°...+16°, сильный дождь.

В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +7°, днем +21°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +22°.

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