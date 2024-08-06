На температуру осадки существенно не повлияют.

На этой неделе в Киеве ожидается комфортная температура с периодическими дождями. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Текущая неделя для Киевщины приготовила классическую летнюю, достаточно комфортную погоду", - говорят синоптики.

В отдельные дни пройдут кратковременные дожди, местами с отдельными грозами, но существенно на общее течение синоптических процессов это не повлияет. В частности, осадки ожидаются 6,7, 9 и 10 августа.

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"Воздушные потоки будут преобладать из северных широт, поэтому и значения температуры будут не слишком высокими, но с медленной, постепенной тенденцией к повышению в конце недели", - говорят синоптики.

Так, 6 августа в Киеве будет до +25°. В течение 7-8 августа столбики термометров в столице будут показывать +26°, а 9 и 10 числа уже будет до +27°.

Погода в Киеве - прогноз на 6 августа

На Киевщине 6 августа будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Ночью без осадков, а днем местами пройдет кратковременный дождь, по области местами гроза.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.. Температура по области будет +22°...+27°, а в Киеве столбики термометров покажут +24°...+26°.

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