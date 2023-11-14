Синоптики прогнозируют зимние осадки уже в ближайшие дни.

На этой неделе в Киеве ожидаются дожди. С четверга температура снизится, поэтому дожди будут сопровождаться мокрым снегом. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"В течение следующих 5 суток Киевщина преимущественно будет находиться в поле пониженного давления, поэтому временами будет дождливо, а в конце недели даже местами с мокрым снегом", - говорят синоптики.

Согласно прогнозу, снежить в Киеве будет уже 17 и 18 ноября.

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Также, по данным Укргидрометцентра, сохраняется тенденция к постепенному снижению температуры. Если в первой половине недели столбики термометров еще будут показывать +7°...+9°, то с четверга температура упадет до +4°...+5° днем, а ночью будет только +2°.

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По словам синоптика Игоря Кибальчича, уже на этой неделе в городах Украины выпадет первый снег.

В ближайшие дни, по его данным, ожидается неустойчивая и влажная погода, с частыми туманами и дождями. После 16 ноября прогнозируется снижение температуры и возможность первого снега.

Во второй половине недели и перед выходными ожидается приход холодного воздуха из северных регионов Европы. "Поэтому осадки местами будут переходить в мокрый снег, а температурный фон заметно снизится, но все еще останется выше нормы ориентировочно на 2-4 °С", - прогнозирует синоптик.

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