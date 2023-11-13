Снижение температуры в Украине ожидается после 16 ноября.

Текущая неделя принесет в Украину неустойчивую и влажную погоду с частыми туманами и дождями. После 16 ноября произойдет снижение температуры воздуха и местами выпадет первый снег. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Он пояснил, что первая половина недели окажется теплой и дождливой за счет преобладания циклональной деятельности и прохождения атмосферных фронтов. Более стабильная погода ожидается только в понедельник под воздействием гребня высокого давления.

"Постепенно, во второй половине недели и ближе к выходным, к нам будет поступать более холодный воздух из северных регионов Европы. Поэтому осадки местами будут переходить в мокрый снег, а температурный фон заметно снизится, но все еще останется выше нормы ориентировочно на 2-4 °С", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

Погода 13 ноября

В понедельник, по данным синоптика, в северных областях, а также в районе Полесья ожидаются небольшие кратковременные дожди. На остальной территории страны будет сухо. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Днем воздух прогреется до +8...+13 °С, только в Карпатах в течение суток будет около 0 °С.

Погода 14 ноября

Во вторник, по прогнозу, ночью в западных областях, а днем также в северных и центральных регионах страны ожидается небольшой, местами умеренный дождь. В Карпатах мокрый снег с дождем. В южной половине и Крыму ночью и утром местами туманы. Температура воздуха ночью снизится до +3...-2 °С, днем будет +8...+13 °С, а в северных областях температура не будет подниматься выше +4...+9 °С.

Погода 15 ноября

В среду, по словам Игоря Кибальчича, в большинстве областей ожидаются дожди, в Карпатах - с мокрым снегом. В западной части, а также в Приазовье и Крыму осадки будут значительными. Кое-где туман. Температура воздуха ночью поднимется до +4...+9 °С, днем +6...+11 °С, на юге и в Крыму потеплеет до +10 ... +15 °С.

Штормовое предупреждение на Харьковщине

Сегодня утром, по данным синоптиков, в Харькове и Харьковской области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Объявлен І уровень опасности.

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