Периодически в столице будет идти дождь.

В Киеве вскоре ожидается потепление, однако оно продлится недолго. Уже в субботу температура в столице резко упадет. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в течение 1-5 апреля на Киевщине чаще облачную погоду будет определять преимущественно поле пониженного атмосферного давления, которое будет испытывать колебания.

В первые двое суток месяца атмосферные фронты обусловят дожди, которые будут от небольших до умеренных. В дальнейшем несколько дней будут без осадков, а в субботу днем ожидается небольшой дождь.

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В столицу, как сообщается, будет поступать влажный умеренно теплый воздух с северных направлений. При таких условиях будет наблюдаться достаточно плавный ход температуры как ночью, так и днем, что будет зависеть от прояснений: минимальная ночью будет в пределах +3°...+8°, дневные максимумы - сначала с дождями вблизи +10°, а 3 и 4 апреля за счет прояснений температура повысится до приятных +14°...+16°.

А вот 5 апреля в столице прогнозируется практически одинаковая температура ночью и днем, +8 градусов.

"Однако, после умеренно теплой ночи день будет казаться холодным!" - предупредили синоптики.

В Киеве расцвели сакуры и магнолии

В Киеве уже начался сезон цветения сакур и магнолий. Любоваться экзотическими деревьями можно не только в ботсадах, но и во всех районах столицы. Список локаций смотрите по ссылке.

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