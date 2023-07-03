11 июня в Киеве был установлен рекорд самой низкой среднесуточной температуры воздуха для этого дня.

В этом году температура в июне в Киеве была немного теплее, чем обычно. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха в июне в Киеве равнялась +19,6°С, что на 0,1°С выше климатической нормы.

Холоднее всего в столице было 4 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +7,9°С, а жарче всего - 23 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +31,1°С.

Видео дня

Как сообщается, 11 июня в Киеве был установлен рекорд самой низкой среднесуточной температуры воздуха для этого дня (+13,0°С). Это на 0,1°C ниже предыдущего рекордного показателя 1881 года.

По данным синоптиков, осадков на проспекте Науки, 37 выпало 87 мм, или 118% климатической нормы.

В Украину идет жара-что известно

В ближайшую неделю в Украине ожидается очень жаркая погода. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни температура будет постепенно повышаться почти по всей стране. Жарче всего будет на юге и востоке, где столбики термометров будут показывать +35°. По данным Погода УНИАН, не исключены даже +38°. Периодически в Украине будет дождливо и ожидаются грозы, однако осадки не уплывут на температуру.

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