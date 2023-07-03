Начало новой недели в Киеве будет сухим и очень теплым. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Утром 3 июля столбики термометров в столице покажут +21°, днем воздух прогреется до +27°, а вечером ожидается около +24°...+26°. Весь день в Киеве будет небольшая облачность, без осадков.
Ветер будет северный, несильный, 1,4 - 2,2 м/с. Атмосферное давление будет расти, 742-746 миллиметров ртутного столба.
Погода 3 июля - прогноз на сегодня по городам Украины
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +25°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.
В Тернополе 3 июля ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°.
В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, легкий дождь.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +17°, днем +26°, пасмурно, дожди с грозами.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, небольшой дождь.
В Виннице сегодня будет +17°...+27°, практически безоблачно.
В Житомире в понедельник будет ночью +17° днем +27°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+26°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +27°, гроза.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+26°, гроза.
В Одессе 3 июля - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +26°, небольшой дождь.
В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +31°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°.
В Запорожье температура ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+26°, небольшая облачность, ливень.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°, гроза.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +15°...+28°.
В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +30°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +30°.