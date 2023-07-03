Температура будет повышаться постепенно, самыми жаркими ожидаются 6 и 7 июля.

Ближайшая неделя в Украине будет адски жаркой. Температура в некоторые дни может достигать +35°...+38°. Самые высокие градусы будут на юге и востоке страны, а на западе и севере будет более комфортная температура. Периодически ожидаются дожди и грозы. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник, 3 июня, на востоке, а также в некоторых центральных и большинстве южных областей температура поднимется до +29°...+31°. На остальной территории столбики термометров покажут +25°...+27°.

Во вторник, 4 июля, жара усилится. На юго-востоке воздух раскалит уже до +31°...+33°. В большинстве областей ожидается от +27° до +29° и лишь на крайнем западе будет около +26°. Также местами на западе, в Днепропетровской и Сумской областях вероятны небольшие дожди и грозы.

Видео дня

В среду, 5 июля, температура в Украине продолжит постепенно повышаться. На западе и севере будет +27°...+28°, в центральных и восточных областях +28°...+32°, а на юге столбики термометров подскочат до +30°...+36°.

Дожди с грозами в этот день вероятны на западе, севере и местами в центральной части нашей страны.

В середине недели, 6 июля, жара в Украине усилится еще больше. Местами на юге не исключены +37°...+38°. В центре и на востоке будет от +31° до +35°. На севере ожидается +28°...+30° и лишь на западе, где повсеместно ожидаются грозы, будет более комфортная температура, +24°...+26°. Также грозы ожидаются на севере и в центре.

Перед выходными, 7 июля, в Украине опять будет сильнейшая жара. Не помогут даже дожди и грозы, которые ожидаются практически по всей стране, кроме Приазовья.

На западе будет +23°...+27°, на севере - до +30°. В центральной части будет от +26° в Виннице до +34° в районе Кривого Рога. На востоке Украины температура поднимется до +35°, а на юге снова ожидаются невыносимые +32°...+38°.

На выходных погода в Украине начнет стабилизироваться. К концу недели жара отступит, станет больше облачности, во многих областях пройдут небольшие дожди, которые приведут к снижению температуры.

На западе и севере будут комфортные +24°...+26°, в центральной части ожидается от +25° до +31°, на востоке столбики термометров покажут +28°...+32°, а на юге температура снизится до +27°...+31°.

Вас также могут заинтересовать новости: