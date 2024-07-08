Во вторник, 9 июля, в Киеве ожидается жаркая и сухая погода. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
В течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью будет +20°, а днем температура в столице поднимется до +30°.
Скорость ветра составит 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 749-751 миллиметр ртутного столба.
Погода 9 июля - прогноз по Украине
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +27°, небольшой дождь.
В Луцке будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +28°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.
В Тернополе 9 июля ночью будет +20°, днем +29°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +32°, небольшая облачность.
В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +20°, днем +31°.
В Виннице завтра будет +17°...+31°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник ночью будет +19°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+31°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +33°.
В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +35°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +21°...+33°, небольшой дождь.
В Одессе 9 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +36°.
В Херсоне во вторник ночью будет +21°, днем +39°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +39°.
В Запорожье температура ночью +24°, днем +35°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +20°, а днем +34°, практически безоблачно.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +34°.
В Днепре температура ночью будет +24°, днем +35°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +23°...+33°, возможна гроза.
В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +35°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +35°.